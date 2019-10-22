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Вопрос карабахского урегулирования будет включен в итоговый документ саммита Движения неприсоединения

Вопрос карабахского урегулирования будет включен в итоговый документ

Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта найдет свое отражение в итоговом документе саммита Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

"Вопрос нагорно-карабахского урегулирования будет зафиксирован отдельным пунктом в итоговом документе саммита",- сказал он.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября

В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану. 

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