Вооруженные силы Азербайджана нанесли 146 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 91 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, и с безымянных высот Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Новрузлу, Кянгярли, Шыхлар, Джавахирли, Баш Гярвянд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 146 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.