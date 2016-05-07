​ВС Азербайджана нанесли 123 огневых удара по позициям врага

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 122 раза за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам и Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Ярымджа, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Баш Гярвянд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 123 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.