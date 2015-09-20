​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 110 ответных ударов по позициям врага

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования в течение суток в целом 89 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, наши позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, были обстреляны с вражеских позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района Республики Армения, в селе Кехнегышлаг Агстафинского района, селе Мосесгех Бердского района Армении.

С позиций, расположенных в селах Талыш, Тап Гарагоюунлу, Гюлистан Геранбойского района, Чилябюрт, Гейарх, Ярымча Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Джавахирли, Юсифджанлы, Гарагашлы, Немирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов, были обстреляны позиции наших Вооруженных сил.

Учитывая оперативные условия, Вооруженные силы Азербайджана нанесли 110 ответных ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.