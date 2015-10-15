​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 103 огневых удара по армянским позициям

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 96 раз за сутки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, в селе Гызылагаджлы Газахского района, селе Кохнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, селах Агдама, на безымянных высотах и селе Джил Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чайлы, Кянгярли, Ярымджа, Мярзили, Шыхлар, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 103 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.