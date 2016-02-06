​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 102 огневых удара по позициям врага

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 101 раз за сутки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар, и с безымянных высот Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района, селе Кохнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гейарх, Чилябурт, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы Немирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 102 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.