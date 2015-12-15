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​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 100 огневых ударов по позициям врага

​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 100 огневых ударов по позициям врага

Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 96 раз за сутки

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 96 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым, Кемерли и Гызылгаджили Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шыхлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 100 огневых ударов по точкам, позициям и окопам врага. 

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