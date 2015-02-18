Военный прокурор Азербайджана и замминистра обороны посетили расположенные в прифронтовых регионах воинские части

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Согласно плану совместных мероприятий министерства обороны и Республиканской военной прокуратуры на 2015 год, заместитель министра по личному составу, генерал-лейтенант Керим Велиев и военный прокурор республики, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев посетили расположенные в прифронтовых регионах воинские части.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Они встретились со служащими в воинских подразделениях и частях военнослужащими и личным составом прифронтовых воинских частей.

В своем выступлении военный прокурор отметил, что по сравнению с предыдущими годами, в 2014 году статистика зарегистрированных в Вооруженных силах преступлений значительно сократилась. Он заявил о важности формирования в военных коллективах дружеской и братской атмосферы, и достижения здоровых и деловых взаимоотношений.

На встречах были проведены беседы, связанные с воспитанием личного состава в духе патриотизма, укреплением военной дисциплины и юридических прав, проанализировали преступные факты, отрицательно влияющие на созидательную работу в армии и затронули совместные мероприятия в борьбе с негативами.

Здесь прозвучали предложения на различные темы, ответили на интересующие военнослужащих вопросы.