Военный обозреватель разоблачил ложь армян о боях в Карабахе

Видеоблогер Юрий Подоляка, известный своими аналитическими обзорами событий вокруг Нагорного Карабаха, в одном из своих видеоблогов разоблачил ложь армянской стороны о том, что якобы Азербайджан применял Карабахе запрещенные фосфорные боеприпасы

Видеоблогер Юрий Подоляка, известный своими аналитическими обзорами событий вокруг Нагорного Карабаха, в одном из своих видеоблогов разоблачил ложь армянской стороны о том, что якобы Азербайджан применял Карабахе запрещенные фосфорные боеприпасы.

Как сообщает Report, блогер и военный обозреватель Ю. Подоляка на основе ряда видеоматериалов и информации, в частности, из репортажа вернувшегося в зону боевых действий в Нагорном Карабахе российского военкора Семена Пегова, на которого в Баку заведено уголовное дело.

"Для начала, давайте разберемся зачем и как используются эти боеприпасы. Ну, зажигательные боеприпасы, в том числе и фосфорные боеприпасы используются для того, чтобы выжечь какую то территорию… Семен в своем видео, которым он поделился, очень хорошо рассказывает, где применялись эти боеприпасы - в лесах, горных массивах - и зачем все это было сделано", - говорит он в своем видеоматериале.

По его словам, это видео российского блогера само по себе является косвенным подтверждением того, что вышеупомянутые боеприпасы были использованы именно армянской стороной.

"В своем репортаже Семен Пегов говорит о простых вещах. Такое использование было замечено несколько недель назад в Сирии, когда боевики из оппозиции мешали российской авиации наносить удары. И приводя эту самую аргументацию, Семен Пегов говорит, что это выгодно азербайджанской стороне. Так, Семен, кто сегодня бомбит точечными ударами с воздуха? Армянские дроны уничтожают военную технику и боевые порядки противника? Или азербайджанские? По-моему, целый месяц показывал, что главное преимущество азербайджанской армии – это дроны, которые сегодня полностью дезорганизовали армянскую оборону и армянские системы ПВО ничего не могут с этим поделать. И применение тактики сирийских боевиков нейтрализует именно превосходство азербайджанской авиации… Подожженные леса мешают азербайджанской авиации наносить точечные удары", - уверен он.