О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военный обозреватель разоблачил ложь армян о боях в Карабахе

Военный обозреватель разоблачил ложь армян о боях в Карабахе Видеоблогер Юрий Подоляка, известный своими аналитическими обзорами событий вокруг Нагорного Карабаха, в одном из своих видеоблогов разоблачил ложь армянской стороны о том, что якобы Азербайджан применял Карабахе запрещенные фосфорные боеприпасы
Нагорно-карабахский конфликт
411
1 ноября 2020 г. 16:27
Военный обозреватель разоблачил ложь армян о боях в Карабахе

Видеоблогер Юрий Подоляка, известный своими аналитическими обзорами событий вокруг Нагорного Карабаха, в одном из своих видеоблогов разоблачил ложь армянской стороны о том, что якобы Азербайджан применял Карабахе запрещенные фосфорные боеприпасы.

Как сообщает Report, блогер и военный обозреватель Ю. Подоляка на основе ряда видеоматериалов и информации, в частности, из репортажа вернувшегося в зону боевых действий в Нагорном Карабахе российского военкора Семена Пегова, на которого в Баку заведено уголовное дело.

"Для начала, давайте разберемся зачем и как используются эти боеприпасы. Ну, зажигательные боеприпасы, в том числе и фосфорные боеприпасы используются для того, чтобы выжечь какую то территорию… Семен в своем видео, которым он поделился, очень хорошо рассказывает, где применялись эти боеприпасы - в лесах, горных массивах - и зачем все это было сделано", - говорит он в своем видеоматериале.

По его словам, это видео российского блогера само по себе является косвенным подтверждением того, что вышеупомянутые боеприпасы были использованы именно армянской стороной.

"В своем репортаже Семен Пегов говорит о простых вещах. Такое использование было замечено несколько недель назад в Сирии, когда боевики из оппозиции мешали российской авиации наносить удары. И приводя эту самую аргументацию, Семен Пегов говорит, что это выгодно азербайджанской стороне. Так, Семен, кто сегодня бомбит точечными ударами с воздуха? Армянские дроны уничтожают военную технику и боевые порядки противника? Или азербайджанские? По-моему, целый месяц показывал, что главное преимущество азербайджанской армии – это дроны, которые сегодня полностью дезорганизовали армянскую оборону и армянские системы ПВО ничего не могут с этим поделать. И применение тактики сирийских боевиков нейтрализует именно превосходство азербайджанской авиации… Подожженные леса мешают азербайджанской авиации наносить точечные удары", - уверен он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı hərbi şərhçi ermənilərin Qarabağdakı döyüşlərlə bağlı yalanlarını ifşa etdi

Новости партнеров

Самое важное

В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
1 ноября 2020 г. 07:02
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
31 октября 2020 г. 16:30
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
31 октября 2020 г. 15:58
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
31 октября 2020 г. 14:05
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
31 октября 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi