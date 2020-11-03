Военный эксперт: Высоты шаг за шагом освобождаются

“После операции Горадиз в начале 1994-го года, т.е. за последние 24 года наши Вооруженные силы добились успеха в 2016-м году в селе Джоджуг Марджанлы, высотах Талыш и Лелетепе, в 2018-м году – в селе Гюннют, высотах Гызыл Гая и Хунут, в 2019-м году – в на

“После операции Горадиз в начале 1994-го года, т.е. за последние 24 года наши Вооруженные силы добились успеха в 2016-м году в селе Джоджуг Марджанлы, высотах Талыш и Лелетепе, в 2018-м году – в селе Гюннют, высотах Гызыл Гая и Хунут, в 2019-м году – в направлении горы Бабакяр. Не учитывая соотношение освобожденных в тот период территорий с оккупированными землями, мы смогли отметить это как истинную победу. Потому что в войне основной вопрос – получить морально-психологическое превосходство".

Об этом в разговоре с Report сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

Он сказал, что самым главным в контрнаступательной операции Азербайджанской армии в ответ на армянскую провокацию 27 сентября было разрушить миф о непобедимости армянской армии: "Азербайджанская армия сумела это за короткий срок, сегодня наша армия очистила от оккупантов большую часть наших оккупированных территорий, наши успехи продолжаются. Не прошло и 40 дней, как мы начали освобождение территорий, которые враг оккупировал в течение 4 лет и укреплялся на них 24 года.

К сожалению, в социальных сетях некоторые не удовлетворяются ежедневно освобождаемыми селами и ждут, что за короткий срок все наши города, включая Шушу, Кельбаджар, Лачын, Ханкенди будут освобождены нашими солдатами. Существуют некоторые нюансы в операциях, проводимых Азербайджанской армией в горах. Во-первых, для освобождения города или села важно освободить высоты. Высоты шаг за шагом освобождаются. С продвижением наших войск растут и высоты. Во-вторых, отсутствие дорожной инфраструктуры в горной местности, частое использование не имеющих альтернатив дорог, минирование их отступающим противником, выведение из строя мостов над горными реками, ограниченная пропускная способность имеющихся дорог, крутые спуски, подъемы и повороты, вероятность засады врага и др. отрицательно влияют на продвижение войск".

По словам А.Вердиева, климатические условия сопротивляются атакующему солдату не меньше, чем враг: "В горах осадков примерно в два раза больше, чем на равнине. Наблюдаются 20-градусный температурный перепад между ночью и днем, частая перемена погодных условий и сильные ветры. Всегда высока вероятность грозы. В горной местности, в условиях тумана и измороси не так легко придерживаться направления, сражаться, выжить и уничтожать врага, выполнять задачи, как выражать желание об освобождении нового города или района. Также следует учитывать резкие подъемы в горных местностях Нагорного Карабаха, расположенных на высоте 2 000 метров, охлаждение температуры на 0,6 градусов с каждыми 100 метрами подъема, понижение давления на 10 мм р.т., усиление кислородной нехватки на 1,2%, рост солнечной радиации на 1-2%, ультрафиолетовых лучей – 5-10%, и снижение кислорода в крови. На высоте выше 3 000 метров человек теряет аппетит, плохо слышит, зрение ухудшается. На высоте 5 000 метров человек может замерзнуть при 6 градусах тепла".

Военный эксперт отметил, что всем известно, что враг использует запрещенные боеприпасы, такие как белый фосфор: "Только испытавшие знают, каково это передвигаться в противогазе в горной местности, где и так не хватает кислорода. Кроме того, нехватка кислорода отрицательно влияет на работу двигателей техники. Их работоспособность на высоте 2 000 метров может снизиться на 30%. Нужно учитывать узость дорог, габариты машин, крутость поворотов. Важно иметь в виду, что горная местность также создает особые трудности для использования радиотехнических и РЛС систем в связи с проблемами, связанными с топографией, из-за сокращения зон постоянной активности. Горные территории поглощают и рассеивают большую часть радиочастот, сильное атмосферное вмешательство усугубляет ситуацию".

Военный эксперт подчеркнул, что наши земли оккупировали в течение около 4 лет, в течение 24 лет враг в достаточной мере укрепился на этой территории: "Наш солдат успешно выполняет поставленные задачи. Сегодня все граждане в тылу должны плотно объединиться вокруг Верховного главнокомандующего и Армии, выражать поддержку. Президент Ильхам Алиев выполнил все данные до их пор народу обещания, никто не должен сомневаться в обещании главы государства об освобождении наших земель. От нас требуется только проявлять терпение и выдержку".