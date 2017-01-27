Военный эксперт: Все стратегические объекты врага находятся под контролем азербайджанской армии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Сегодня нашей армией контролируется любое действие врага. Все стратегические объекты врага находятся под контролем нашей армии. В любой момент все они будут уничтожены".

Об этом заявил Report военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Миршамиль Хадыев.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана оснащены обладающим большой разрушительной силой современным оружием, боевыми вертолетами и самолетами, бронетехникой, танками и артиллерийскими установками: "Начальник генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян правильно заметил, что военно-политический баланс в регионе переменчив и зависит от военных, политических, экономических и информационных факторов. Этим он в очередной раз подтверждает, что по всем перечисленным факторам Азербайджан превосходит Армению.

Азербайджанская армия обладает современным оружием большой разрушительной силы. Наша страна осуществила поставки различных видов ракет из России, Турции, Израиля, Пакистана и др. стран, способные сбивать вражеские военные объекты".

Эксперт подчеркнул, что с белорусской стороной достигнута договоренность о продаже Азербайджану ракет "Полонез" дальностью 250 км: "Как заявил Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, на сегодняшний день как с точки зрения боевой готовности, так и оснащения, азербайджанская армия находится в числе сильнейших армий в мировом масштабе. Мы обладаем современным оружием большой разрушительной силы. Часть из них продемонстрирована, а часть нет. При необходимости и в нужное время оно будет продемонстрировано".