Военный эксперт: Азербайджан уже добился решения карабахской проблемы

Азербайджан создал очень эффективную региональную армию

Азербайджан удачно проводит планомерную операцию по освобождению своих территорий.

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report, заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что с определенного момента стало сказываться техническое и организационное превосходство азербайджанской армии, а также внутренний кризис в самой Армении.

"Это позволило Азербайджану достаточно уверенно освобождать территории, которые 28 лет находились под контролем Армении. Поэтому я оцениваю это как результат той большой работы, которая была проведена за последние годы политическим и военным руководством Азербайджана. В этом случае усилия дали свои плоды. Я отдаю должное армии Азербайджана, которая выполняет задачи, которые перед собой ставит. Азербайджан создал очень эффективную региональную армию, которая позволяет решать сейчас главную стоящую перед ней задачу - восстановление территориальной целостности Азербайджана.", - сказал он.

Эксперт уверен, что Азербайджан уже добился решения нагорно-карабахской проблемы.

"Военный, экономический потенциал Армении и Азербайджана абсолютно несравнимы. Боевой опыт, который был получен в ходе этого конфликта, позволяет Азербайджану вполне уверенно строить дальше свои вооруженные силы", - заключил военный эксперт В. Шурыгин.