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Военнослужащие 543-го полка ВС Армении не хотят умирать в Карабахе

Военнослужащие 543-го полка ВС Армении не хотят умирать в Карабахе Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались отправиться в Нагорный Карабах.
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 17:58
Военнослужащие 543-го полка ВС Армении не хотят умирать в Карабахе

Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались отправиться в Нагорный Карабах.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, сотрудники военной прокуратуры, немедленно прибывшие в воинскую часть, пригрозили арестовать военнослужащих, отказавшихся идти на войну, и заставили их подписать подписку о выполнении любой боевой задачи.

Подобный инцидент также произошел в воинской части, дислоцированной в населенном пункте Коти Армении. Военнослужащие, проходящие службу в этой воинской части, были арестованы военной полицией за отказ вступить в бой.

Несмотря на все предпринятые карательные меры, руководство министерства обороны Армении бессильно в воздействии на военнослужащих, отказывающихся ехать в Нагорный Карабах.

Видеокадры, представленные в связи с победами Азербайджанской армии на поле боя и уничтожением большого количества боевой техники и живой силы в результате точных огневых ударов по противнику, стали причиной массового отказа армянских военнослужащих от участия в боях.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın 543-cü alayının hərbi qulluqçuları Qarabağa getməkdən imtina edib

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