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Военное руководство Азербайджана обратилось к армянским солдатам

Военное руководство Азербайджана обратилось к армянским солдатам Военное командование Азербайджана обращаясь к солдатам и добровольцам, обманутым военно-политическим руководством Армении и доставленным на оккупированные территории нашей страны, предложило сложить оружие
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 17:51
Военное руководство Азербайджана обратилось к армянским солдатам

Военное командование Азербайджана, в очередной раз обращаясь к мирным жителям, проживающим в населённых пунктах, расположенных вблизи зоны боевых действий, рекомендует им держаться подальше от военных объектов и инфраструктуры во избежание травм.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В то же время военное командование Азербайджана, также обращаясь к солдатам и добровольцам, обманутым военно-политическим руководством Армении и доставленным на оккупированные территории нашей страны, предложило сложить оружие и сдаться.

Следует отметить, что командование готово принять все необходимые меры с целью обеспечения безопасности, питания, медицинского обслуживания и других потребностей гражданского населения, перешедшего на азербайджанскую сторону.

Кроме того, все права военнопленных и гражданских лиц будут защищены в соответствии с международным гуманитарным правом, а также посредством международных организаций будут созданы необходимые условия для лиц, желающим перейти в третьи страны.

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Версия на английском языке Civilians living in occupied territories are advised to stay out of military facilities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Hərbi Komandanlığı işğal olunmuş ərazilərdəki dinc sakinlərə yenidən müraciət edib

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