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Report Georgia

Во всех освобожденных от оккупации регионах будет проведена инспекция

Во всех освобожденных от оккупации регионах будет проведена инспекция «Я дал поручение, чтобы во всех освобожденных от оккупации регионах была проведена инспекция, чтобы все разрушения были зафиксированы, составлены акты, взято на учет разрушенное имущество наших граждан, и, конечно же, армянское государство ответит за эти
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 00:46
Во всех освобожденных от оккупации регионах будет проведена инспекция

«Я дал поручение, чтобы во всех освобожденных от оккупации регионах была проведена инспекция, чтобы все разрушения были зафиксированы, составлены акты, взято на учет разрушенное имущество наших граждан, и, конечно же, армянское государство ответит за эти военные преступления. Весь мир вновь увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

Президент отметил, что сегодня азербайджанские солдаты и офицеры преподают врагу урок на поле боя, указывают ему на его место, прогоняют врага с наших земель:

«Мы проливаем кровь, у нас есть шехиды, военнослужащие, а также гражданские лица становятся шехидами. Армения не может противостоять нам на поле боя и вновь, как это было всегда, прибегает к своим грязным деяниям, обстреливая наши населенные пункты, гражданское население.

В результате этих подлых обстрелов погибли более 60 гражданских лиц, около 300 человек получили ранения. Два дня назад героически погиб Национальный герой Шукюр Гамидов. Он проявил героизм во время апрельских боев 2016 года. Я присвоил ему почетное звание Национального героя и лично вручил ему звезду Национального героя», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilən bütün bölgələrdə təftiş aparılacaq

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