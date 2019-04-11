Эксперт Chatham House: Внешние игроки могут оказать помощь в урегулировании карабахского конфликта

Необходима глубокая институционализация мирного процесса, без которого прорыв в нагорно-карабахском урегулировании маловероятен.

Как передает Report, об этом говорится в статье научного сотрудника программы России и Евразии лондонского Королевского института международных отношений Chatham House Лоренса Броерса.

В статье отмечается, что достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией в рамках последних встреч лидеров и министров иностранных дел двух стран подтверждают позитивные перспективы затянувшихся мирных переговоров.

"Взаимопонимание лидеров, конечно, играет решающую роль, но без глубокой институционализации мирного процесса прогресс маловероятен", - считает эксперт.

По его словам, в то время как основные параметры внешней политики Армении остаются неизменными, на политику премьер-министра Николы Пашиняна в отношении карабахского конфликта постоянно оказывают влияние внутриполитические моменты.

"Во-первых, его собственное правительство на данный момент легитимно, однако не сильно институционализировано. Блок "Мой шаг" Н.Пашиняна - это широкая коалиция, он пришел к власти без дисциплинированной партийной машины", - отмечает Л.Броерс.

Эксперт в качестве второго игрока назвал бывшую Республиканскую партию Армении, которая сегодня перегруппировывается в новую оппозицию, расширяясь в публичное пространство с новыми СМИ и институтами гражданского общества.

"Бывшая политическая элита все чаще выступает в качестве защитника национально-патриотических ценностей против либеральной политики Пашиняна, провоцируя порочную "культурную войну", - говорится в статье.

Автор считает, что сегодня ни одна из сторон не готова продвигаться к окончательному мирному соглашению, в то время как одного лишь хрупкого первичного доверия недостаточно.

"И все же важно, что сейчас насилие отступило. Это само по себе возможность, которую нельзя упускать. В этой ситуации реальное пространство по созданию мира заключается в создании дополнительных мер, новых схем или областей сотрудничества, которые потребуют политических инвестиций сторон и привнесут некоторую рутинность и предсказуемость в их взаимодействии", - отмечает Л.Броерс.

Он высказал мнение, что внешние игроки могут оказать содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, создав более широкие условия по установлению мира.