Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении

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"Прежде всего, давайте проясним, кто выступает с такими заявлениями? Эти заявления звучат из уст министерства иностранных дел страны-агрессора, оккупировавшей Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана и проводившей на этих территориях кровавую этническую чистку азербайджанцев. Эти заявления принадлежат Республики Армения, которая несет ответственность за гибель азербайджанских пограничников, охраняющих международно признанные границы Азербайджана в течение последних недель".

Об этом в заявлении Report сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

На вопрос: "В заявлении от 10 марта МИД Армении обвинил Азербайджан в обострении ситуации на государственной границе с Арменией и угрозе миру и безопасности в регионе. Можем ли мы узнать ваш комментарий по этому поводу?", глава пресс-службы МИД сказала: "Еще раз доводим до внимания армянской стороны, что сложившийся в результате применения силы и этнической чистки нынешний статус-кво никак не увязывается с понятием безопасности. Оккупированные территории Азербайджана и присутствие на них вооруженных сил Армении являются источником основной угрозы безопасности Азербайджана. Азербайджан всегда выступал за универсальность и неделимость понятия безопасности. Вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана, а также дальнейшее совместное проживание армянского и азербайджанского населения региона в условиях мирного созидания и верховенства закона, являются детерминантами создания доверия и сближения во имя обеспечения общей безопасности и процветания региона.

Армянская сторона должна правильно осознать существующую реальность и выполнять требования международного сообщества по полному, немедленному и безоговорочному освобождению оккупированных территорий Азербайджана, возвращению местных азербайджанцев в свои дома, как того требуют резолюции СБ ООН и других международных организаций. Пусть никто не сомневается, Азербайджан восстановит справедливость, как и собственную территориальную целостность, в рамках международно признанных границ".