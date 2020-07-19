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Влиятельное турецкое агентство написало об азербайджанских бойцах

Влиятельное турецкое агентство написало об азербайджанских бойцах Сотрудники известного турецкого информационного агентства Anadolu написали статью об одной из высот, которую армянские вооруженные силы желали захватить с 12 по 16 июля
Нагорно-карабахский конфликт
19 июля 2020 г. 17:17
Влиятельное турецкое агентство написало об азербайджанских бойцах

Сотрудники известного турецкого информационного агентства Anadolu написали статью об одной из высот, которую армянские вооруженные силы желали захватить с 12 по 16 июля.


Как передает Report, в статье отмечается, что стоящие лицом к лицу с врагом азербайджанские военнослужащие готовы достойно ответить на атаку.


По данным агентства, азербайджанские военные внимательно следят за всеми действиями армян на фронте. В то же время обо всех действиях противника немедленно сообщается командованию.


"Боевая готовность и боевой дух азербайджанских солдат очень высоки. С поставками и оборудованием проблем нет", - пишет Anadolu.


Офицер азербайджанской армии, с которым беседовали репортеры агентства, сказал, что наблюдение и контроль усилены, и врагу не позволят ни на шаг ступить на азербайджанские земли. Другой военнослужащий сказал, что провокация армянской армии была предотвращена, и враг получил достойный ответ.


Военнослужащие также поблагодарили Турцию за поддержку Азербайджана.
 

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Версия на азербайджанском языке “Anadolu” cəbhədəki Azərbaycan hərbçilərindən yazdı  

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