Влиятельное турецкое агентство написало об азербайджанских бойцах

Сотрудники известного турецкого информационного агентства Anadolu написали статью об одной из высот, которую армянские вооруженные силы желали захватить с 12 по 16 июля

Сотрудники известного турецкого информационного агентства Anadolu написали статью об одной из высот, которую армянские вооруженные силы желали захватить с 12 по 16 июля.



Как передает Report, в статье отмечается, что стоящие лицом к лицу с врагом азербайджанские военнослужащие готовы достойно ответить на атаку.



По данным агентства, азербайджанские военные внимательно следят за всеми действиями армян на фронте. В то же время обо всех действиях противника немедленно сообщается командованию.



"Боевая готовность и боевой дух азербайджанских солдат очень высоки. С поставками и оборудованием проблем нет", - пишет Anadolu.



Офицер азербайджанской армии, с которым беседовали репортеры агентства, сказал, что наблюдение и контроль усилены, и врагу не позволят ни на шаг ступить на азербайджанские земли. Другой военнослужащий сказал, что провокация армянской армии была предотвращена, и враг получил достойный ответ.



Военнослужащие также поблагодарили Турцию за поддержку Азербайджана.

