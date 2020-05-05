Визит генералов на передовую - удар может обрушиться на врага в любой момент

"Азербайджанская армия готова в любой момент нанести мощный и решительный удар по врагу. Мы проводим учения на высоком уровне. Учения и визиты на передовую служат этому".

Об этом, комментируя Report визит помощника президента Азербайджана генерал-полковника Магеррама Алиева, министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и высокопоставленных лиц Министерства обороны в воинские части на передовой, заявил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Бахтияр Садыгов.

Он отметил, что визит руководящего состава Министерства обороны на передовую в период карантина призван поддержать азербайджанскую армию:

"Азербайджан, находящийся в состоянии войны, ежедневно подвергается обстрелу, режим прекращения огня регулярно нарушается. Вражеская сторона постоянно совершает провокации. Нарушение режима прекращения огня вражескими войсками говорит о том, что враг не желает мирного урегулирования конфликта. Очевидно, последнее слово будет за азербайджанской армией. Так или иначе, наша армия готова к любой ситуации. Модернизация военной техники, приобретение новых видов оружия и боеприпасов, формирование армии, способной применять современное оружие, свидетельствует о прекрасной подготовке и оснащении нашей армии".

Депутат отметил, что визит генерал-полковника Магеррама Алиева, министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и других высокопоставленных представителей министерства вдохновляет наших военнослужащих и призван повысить мощь армии:

Депутат Бахтияр Садыгов: "В армии множество различных компонентов, но я подразделяю их на две основные части. Во-первых, вооружение, оснащение и профессионализм. Во-вторых, высокий боевой дух. Мы готовы по обоим этим составляющим".

"В период карантина в поле зрения находятся все вопросы, - от обеспечения безопасности личного состава до высокого уровня технического обеспечения. Благодаря этому пандемия обошла стороной азербайджанскую армию. Применение всех норм подготовки, регулярная проверка готовности личного состава, проведение дезинфекции в воинских частях создало предпосылки для достижения хороших результатов. Наряду с этим, наша армия продолжает свою ежедневную работу, поддерживает боевой дух. Наша армия в любой момент готова отразить выпады противника. Я высоко оцениваю визиты на передовую в контексте поддержания ситуации и высокого боевого духа личного состава".

"В армии множество различных компонентов, но я подразделяю их на две основные части. Во-первых, вооружение, оснащение и профессионализм. Во-вторых, высокий боевой дух. Мы готовы по обоим этим составляющим. Мы доказали это в апрельских боях 2016 года. Мы за полчаса преодолели "неприступную" линию Оганяна, о которой с пеной у рта твердили армяне. Армяне бежали от страха без оглядки. Лучшего мессиджа армянам, чем апрельские бои, и быть не могло. Они убедились в том, что наши заявления не голословны - наше оружие и армия готовы к бою, наша решимость освободить родные земли несокрушима и реальна", - добавил Б.Садыгов.

Депутат Асим Моллазаде призвал азербайджанскую армию к бдительности, учитывая, что вражеские силы в любой момент могут совершить провокацию:

"Вооруженные силы Азербайджана стоят на страже территориальной целостности нашей страны. Вражеские силы в любой момент могут совершить провокацию, поэтому нашим войскам нужно быть всегда начеку. Вражеские войска обстреливают гражданское население в зонах, далеких от Нагорного Карабаха - в Газахском и Товузском районах, создавая тем самым большую опасность для мирных жителей. За всеми этими провокациями кроются внутренние проблемы в самой Армении. Они прибегают к подобным провокациям, чтобы отвлечь внимание своих граждан от насущных проблем. Несомненно, эти провокации могут иметь продолжение. Полагаю, азербайджанской армии следует всегда быть начеку".

Депутат Асим Моллазаде: "Полагаю, азербайджанской армии следует всегда быть начеку".

Отметим, что по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные лица Министерства обороны побывали в воинских частях, дислоцированных на передовой.

Выслушав рапорт о положении дел на линии соприкосновения, генерал-полковник М.Алиев и генерал-полковник З.Гасанов понаблюдали за противоположными позициями вражеских войск. Министр обороны дал поручение войскам пребывать в постоянной боеготовности.