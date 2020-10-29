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Витаутас Чяпукас: Азербайджан только гонит прочь со своих земель чужую армию

Витаутас Чяпукас: Азербайджан только гонит прочь со своих земель чужую армию "Руководители Армении, включая Никола Пашиняна, перепуганные, ищут заступничества у Запада"
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 14:49
Витаутас Чяпукас: Азербайджан только гонит прочь со своих земель чужую армию

"В соответствии с международным правом, принципами внешней политики стран НАТО и Евросоюза и положениями ООН, Нагорный Карабах — это Азербайджан. А это значит, что азербайджанские военные ничего плохого в Нагорном Карабахе не делают — они лишь пытаются вытеснить оттуда вражеские войска, занявшие их территорию".

Как передает Report, об этом говорится в статье литовского журналиста Витаутаса Чяпукаса.

ПО его словам, азербайджанская армия поступает точно так же, как поступали украинские, молдавские и грузинские военные, защищая свои территории.

"Если Армения не хочет жертв, пусть выведет свои войска с чужих земель, и война тут же прекратится. Что я имею в виду? А вот что. Если мы одним разрешаем вести себя вызывающе, то такое же право нам придется давать и другим. Если Союзу армян Литвы и Альянсу армян Балтии разрешили организовать в Вильнюсе шествие c лозунгами о том, что Азербайджан уничтожает армян в Нагорном Карабахе, то, следуя той же логике, нам придется открыть столичные улицы для сепаратистов, нарушающих территориальную целостность Украины, Грузии или Молдавии, если Киев, Тбилиси и Кишинев решат силой вернуть свои территории и на линии фронта будут гибнуть люди. Но если мы это сделаем, мы поступим неправильно. Сепаратизму — польскому, литовскому или испанскому — нельзя давать трибуну ни на телевидении, ни на улицах".

Он также отметил, что помимо все прочего, нужно подчеркнуть, что все тридцать лет официальный Баку был очень терпелив, ожидая помощи от Запада. Но Запад оказался совершенно неспособен распутать эту проблему.

"Что же оставалось делать азербайджанцам? Официальный Ереван последние тридцать лет уверяет, что армянская армия непобедима, неодолима. А что мы видим? Видим панику. Руководители Армении, включая Никола Пашиняна, перепуганные, ищут заступничества у Запада. Но Запад помочь Армении ничем не может. Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. А Азербайджан ничего преступного до сих пор не совершил — он только гонит прочь со своих земель чужую армию. Если бы он начал бомбить Ереван, тогда бы мы могли обвинять Баку. А сейчас — точно нет".

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