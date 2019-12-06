Выражен протест против незаконных визитов в Нагорный Карабах некоторых членов Европарламента

Выражен протест против незаконных визитов некоторых членов Европарламента на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской общине нагорно-карабахского региона.

Данный вопрос находился в центре внимания во время визита в Брюссель делегации общины и Центра анализа международных отношений.

На встречах с членом Европарламента, председателем Евронест Андриусом Кубилиусом, зампредседателя комитета по межпарламентским связям Евросоюз-Азербайджан, парламентарием Расой Жукневичиене и руководителем Центра европейских политических исследований (CEPS) Карелом Ланну было отмечено, что визиты некоторых депутатов Европарламента в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана наносят серьезный вред имиджу данной структуры. Члены Европарламента отметили, что внимательно следят за переговорами по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На проведенных встречах особо отметили важную роль Азербайджана на энергорынке Европы. Было сообщено, что большое значение имеют мероприятия обеих сторон по росту авторитета Азербайджана в энергобезопасности Европы, развитию отношений между ЕС и Азербайджаном.

Отметим, что председатель Азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Турал Гянджалиев и руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев находились с визитом в Брюсселе.