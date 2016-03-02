​Виктор Ющенко: В войне в Нагорном Карабахе есть один агрессор – Россия

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Лидер "Оранжевой революции", третий президент Украины Виктор Ющенко заявил о том, что "Запад подвел Украину и позволил, несмотря на Будапештсткий меморандум 1994 года, нарушить России целостность нашего государства".

Как передает Report, об этом Ющенко рассказал в интервью изданию "ГОРДОН"

Лидер партии "Наша Украина" полагает, что именно Запад подвел Украину, так как теперь создаются такие условия переговоров, которые не позволят стране вернуть Крым и разобраться в военном конфликте с РФ.

Несмотря на то, что Запад старается помогать Украине финансово и ввел санкции против России, Ющенко считает, что таким образом не решается ключевой геополитический конфликт.

"Какой сегодня самый актуальный геополитический вопрос? Потеря территориальной целостности и политического суверенитета страны и война в центре Европы. Все давно убедились: в войне в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Крыму, на Донбассе один и тот же агрессор – Россия. Везде и всюду только Россия", – отмечает президент Украины.

"Ни в одном конфликте на постсоветском пространстве – от Нагорного Карабаха до Южной Осетии – не было тех механизмов, которые предусмотрены в украинской ситуации. Таких гарантий не имели ни Грузия, ни Азербайджан, ни Молдова – никто, кроме Украины. И что выходит? В наших руках такой мощный международный инструмент, а мы проводим "консультации" с Захарченко и Плотницким по урегулированию конфликта. Вам не кажется, что это игра в одни ворота?" – говорит Ющенко.

Экс-премьер также подчеркивает, что в Украине сложился сложнейший национальный климат, и реформировать такую страну невероятно сложно, к тому же, исторически сложилось так, что 350 лет планомерно уничтожалась украинская национальная идентичность.