Вице-спикер парламента Турции: Конфликт нужно решить в рамках территориальной целостности Азербайджана

"Турция и Азербайджан - братские страны. Развитие Азербайджана нас очень радует".

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку учредительной конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству заявила вице-спикер Великого народного собрания Турции Сурея Сади Билгич.

Вице-спикер ВНСТ отметила, что ни одно государство не может остаться в стороне от происходящих в мире процессов: "Для серьезной борьбы с терроризмом необходима общая позиция. В этой сфере могут проводиться двусторонние и многосторонние обсуждения. В Европе начинает проявляться исламофобия. Это вызывает беспокойство. Это следует пречечь на корню, пока вопрос не обострился. Я верю, что Бакинская парламентская платформа проведет серьезные работы по тем или иным вопросам".

По ее словам, Турция поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте: "Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Турция поддерживает Азербайджан в предпринимаемых в данном направлении шагах".