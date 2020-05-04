Вице-президент ЕК: Поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Жозеп Боррель https://report.az/storage/news/c08f330958803b910c3f5539fe98e153/afefe9cb-aa13-4b7b-84d3-df20ab40aff8_292.jpg

Европейский союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров, включая Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном ответе вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.

"Европейский союз по-прежнему привержен установленным форматам мирного разрешения споров. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта ЕС продолжает поддерживать усилия и предложения сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе усилия специального представителя ЕС по Южному Кавказу",- говорится в заявлении.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем по иностранным делам и политике безопасности 31 марта 2020 года, ЕС подтвердил, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых в этот день в Нагорном Карабахе состоялись так называемые "президентские и парламентские выборы".

"Это событие не может нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или исходу продолжающегося переговорного процесса",- отмечается в заявлении.