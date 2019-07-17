Вице-премьер Азербайджана рассказал о карабахском конфликте на Генассамблее ООН

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, находящийся с визитом с 9 по 18 июля в городе Нью-Йорк, США, выступил на заседании высокого уровня в Генассамблее ООН, посвящённом 25-летию Международной Каирской конференции по народонаселению и развитию.

Как сообщили Report в Кабинете министров, во время выступления вице-премьер подчеркнул значимость организованной в 1994 году Каирской конференции, отметив, что конференция доказала, что в центре осуществляемых инициатив на первом плане стоит благосостояние людей.

Али Ахмедов сообщил, что в результате захватнической политики Армении 20% азербайджанских земель были оккупированы, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, изгнанными с родных земель, а резолюции Совбеза ООН в связи с конфликтом до сих пор не выполнены.

В то же время вице-премьер особо подчеркнул, что в Азербайджане за короткий срок были проделаны значительные работы по исполнению Целей устойчивого развития, которые интегрируются в приоритеты страны. Он подчеркнул, что Азербайджан является первой страной в регионе и СНГ, представившей Добровольный национальный отчет в Политический форум высокого уровня ООН.