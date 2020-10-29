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VICE News: Армения использует запрещенные боеприпасы

VICE News: Армения использует запрещенные боеприпасы Армянские войска обстреляли жилые кварталы азербайджанского города Барда запрещенными кассетными боеприпасами
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 22:12
VICE News: Армения использует запрещенные боеприпасы

Армянские войска обстреляли жилые кварталы азербайджанского города Барда запрещенными кассетными боеприпасами.

Как передает Report, об этом написало издание VICE News.

Сообщается, что журналисты издания провели расследование спустя несколько часов после атаки, которая произошла 28 октября, и обнаружили остатки боеприпасов, выпущенных из РСЗО "Смерч".

Военный эксперт Amnesty International Брайан Кастнер и бывший военный консультант ЕС Марк Гарласко подтвердили, что боеприпасы были выпущены из "Смерча".

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Версия на азербайджанском языке Фото“VICE News”: Ermənistan qadağan olunmuş silahlardan istifadə edir

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