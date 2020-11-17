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Ветеран Карабахской войны: Хотел бы побывать в местах, где потерял ногу

Ветеран Карабахской войны: Хотел бы побывать в местах, где потерял ногу Житель села Амсар Губинского района Анар Гулиев (1995 г.р.), отправившийся на действительную военную службу в октябре прошлого года, в ходе 44-дневной Отечественной войны потерял стопу правой ноги, подорвавшись на мине.
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 18:39
Ветеран Карабахской войны: Хотел бы побывать в местах, где потерял ногу

Житель села Амсар Губинского района Анар Гулиев (1995 г.р.), отправившийся на действительную военную службу в октябре прошлого года, в ходе 44-дневной Отечественной войны потерял стопу правой ноги, подорвавшись на мине.

Сотрудник северного бюро Report отправился в дом ветерана, где встретился с ним и его родителями.

А.Гулиев с чувством большой гордости рассказал о пройденном боевом пути, о том как лечился в госпитале после ранения в направлении Суговушан. Хотя после операции он узнал, что его правая стопа ампутирована, победа Азербайджана в войне стала для него утешением.

Родители ветерана также выразили гордость тем, что в освобождении наших земель от оккупации есть вклад их сына.

В конце А.Гулиев подчеркнул, что первым делом хотел бы побывать в местах в направлении Суговушан, где потерял ногу, и вспомнить свою последнюю битву и почтить память своих армейских друзей.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ qazisi: “Döyüşdə ayağımı itirdiyim yerlərdə olmaq istəyərdim"

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