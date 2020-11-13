Верховный представитель ЕС высоко оценил заявление по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем.

Как передает Report со ссылкой на МИД, стороны обсудили трехстороннее заявление о полном прекращении огня и боевых действий, включая вывод армянских войск из прилегающих к Нагорному Карабаху азербайджанских районов, возвращение военнопленных, гуманитарные обмены, а также резолюции Совета Безопасности ООН. Далее они обменялись мнениями по таким вопросам, как открытие всех коммуникаций, в том числе строительство новых дорог.

Верховный представитель Джозеф Борел высоко оценил подписание 10 ноября трехстороннего заявления президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. Он подчеркнул важность соблюдения соглашения и обеспечения его выполнения, а также необходимость продолжения диалога между сторонами.