Верховный представитель ЕС обсудила с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини провела встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, cообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества ЕС и Армении, ситуацию на Ближнем Востоке, договоренности вокруг иранской ядерной программы, а также вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Федерика Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям Минской группы ОБСЕ.