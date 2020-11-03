Верховный комиссар ООН: Удары по жилым районам - военные преступления

Беспорядочные обстрелы жилых районов нарушают международное гуманитарное право

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с беспорядочными ударами по жилым районам в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами и заявила, что они могут классифицироваться как военные преступления.

Как сообщает Report, Верховный комиссар напомнила, что с начала эскалации конфликта в конце сентября в ООН неоднократно призывали стороны сделать все возможное для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, а также не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая школы и больницы. "Но, несмотря на это, разрушались дома, улицы превращались в руины", – сказала Бачелет.

Она подчеркнула, что беспорядочные обстрелы жилых районов нарушают международное гуманитарное право. "Подобные нападения должны немедленно прекратиться, а те, кто отдавал или выполнял соответствующие приказы, должны быть привлечены к ответственности", – заявила Верховный комиссар.

С 27 сентября ВС Армении неоднократно подвергали ракетным обстрелам мирные города Азербайджана, в результате которых погиб по меньшей мере 91 мирный житель Азербайджана, несколько сотен получили ранения, объектам гражданской инфраструктуры, историческим и культурным памятникам, а также транспортным средствам был нанесен значительный ущерб.