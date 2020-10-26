Верховный главнокомандущий: Никто не сможет противостоять Азербайджану

«Я говорил, мы гоним и будем гнать их».

«Я говорил, мы гоним и будем гнать их».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

«Никто не сможет противостоять Азербайджану. Мы правы, мы сражаемся на своих землях, восстанавливаем свою территориальную целостность, мы не перешли на территорию Армении, у нас нет таких планов. Если бы мы думали об этом, то давно сделали бы это. Для этого даже не нужно прилагать больших усилий», - сказал глава государства.