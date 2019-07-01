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Министр: Мы ведем переговоры с ЮНЕСКО, чтобы предотвратить разрушение памятников в Карабахе

Ведутся переговоры для предотвращения сноса памятников в Карабахе
© Report / Elchin Murad

"Уже долгие годы армяне разрушают памятники в Нагорном Карабахе. Это недопустимо". 

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.  

По словам министра, этот вопрос поднимается на всех международных мероприятиях: "Подобное происходит по той причине, что мы не можем войти на эти территории и контролировать данную ситуацию. Правительство Азербайджана ведет с ЮНЕСКО переговоры в данном направлении. Мы хотим, чтобы к этому процессу подключилось и международное сообщество". 

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