Эксперт: Американской стороне сейчас выгодно продемонстрировать свое внимание к ситуации на Южном Кавказе - МНЕНИЕ

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, и встречи представителей Баку и Еревана с советником президента США Джоном Болтоном носили дежурный характер. Об этом заявил Report ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"Накануне визита глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон больший интерес у целого ряда изданий Южного Кавказа вызывали не переговоры между главами двух дипломатических ведомств, а предстоящее общение данных лиц с Джоном Болтоном. Определенные завышенные ожидания в данном случае были заданы и представителями американского экспертного сообщества", - заявил М.Нейжмаков.

Он напомнил о заявлении экс-посла США в Баку Мэтью Брайза в одном из своих интервью в конце мая, когда, ссылаясь на слухи, циркулирующие в Вашингтоне, он называл именно Д.Болтона возможным лоббистом "возвращения" США в регион Южного Кавказа.

"Тем не менее, пока больше оснований считать, что и переговоры глав МИД, и встречи представителей Баку и Еревана с советником президента США носили дежурный характер. Летом как правило происходит рост напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, резонансные инциденты на линии соприкосновения обсуждались и накануне встречи глав МИД в Вашингтоне. В этих условиях сопредседателям МГ ОБСЕ важно подчеркнуть, что они держат руку на пульсе", - подчеркнул российский эксперт.

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков В этих условиях сопредседателям МГ ОБСЕ важно подчеркнуть, что они держат руку на пульсе

Он уточнил, что именно вероятность возможного нарастания напряженности на линии соприкосновения будет сдерживать индивидуальные усилия стран-посредников в ближайшие месяцы – "в этих условиях им логичнее пока наблюдать за ситуацией, чем пытаться усилить свою роль в переговорах и выступать с новыми публичными инициативами".

По его словам, США ведут себя сдержанно в вопросе урегулирования карабахского конфликта, проводя осторожную тактику.

"Вашингтон в летний период, скорее, будет придерживаться традиционного для себя подхода: задавать завышенные ожидания у сторон конфликта, при этом избегая брать на себя ответственность за ситуацию. Недаром экс-посол США в Ереване Джон Эванс, комментируя переговоры Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна с советником американского президента по национальной безопасности, отметил, что "Болтону нет дела до Нагорного Карабаха". Оценивая интересы США в связи с визитом глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон, можно отметить, что американской стороне сейчас выгодно продемонстрировать свое внимание к ситуации на Южном Кавказе, чтобы послать сигналы сразу нескольким международным игрокам, в том числе России, Ирану, ведущим державам ЕС. Но стоит повториться, что делать серьезные политические инвестиции в карабахское урегулирование Вашингтону сейчас не особенно выгодно", - считает российский аналитик.