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Вагиф Даргяхлы: Новость о 13-ти сбитых азербайджанских БПЛА - ложная

Вагиф Даргяхлы: Новость о 13-ти сбитых азербайджанских БПЛА - ложная Ранее ложь Минобороны Армении разоблачил немецкий журналист Юлиан Рёпке
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 11:10
Вагиф Даргяхлы: Новость о 13-ти сбитых азербайджанских БПЛА - ложная

Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы опроверг информацию представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна о якобы 13 сбитых БПЛА, принадлежащих Азербайджану, в боях на Товузском направлении.

В.Даргяхлы сообщил Report, что это ложная информация.

"Сообщаем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской армии, находятся в рядах, потерь нет", - добавил представитель министерства.

Ранее немецкий журналист-исследователь Юлиан Рёпке разоблачил фиктивность видеоролика Минобороны Армении о якобы подбитом ими беспилотном летательном аппарате (БПЛА), принадлежащем Азербайджанской армии.

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Версия на азербайджанском языке Vaqif Dərgahlı: "Azərbaycana məxsus 13 PUA-nın vurulması xəbəri yalandır"

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