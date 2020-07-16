Вагиф Даргяхлы: Новость о 13-ти сбитых азербайджанских БПЛА - ложная

Ранее ложь Минобороны Армении разоблачил немецкий журналист Юлиан Рёпке

Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы опроверг информацию представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна о якобы 13 сбитых БПЛА, принадлежащих Азербайджану, в боях на Товузском направлении.

В.Даргяхлы сообщил Report, что это ложная информация.

"Сообщаем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской армии, находятся в рядах, потерь нет", - добавил представитель министерства.

Ранее немецкий журналист-исследователь Юлиан Рёпке разоблачил фиктивность видеоролика Минобороны Армении о якобы подбитом ими беспилотном летательном аппарате (БПЛА), принадлежащем Азербайджанской армии.