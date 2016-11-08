Ваан Мартиросян: В Армении разрушаются мечети, историю, касающуюся Азербайджана, переписывают

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Армянские и азербайджанские НПО, писатели, публицисты, различные общественные деятели помогут донести до народов мысль о том, что пришла пора помириться.

Как сообщает Report, об этом заявил армянский правозащитник Ваан Мартиросян на конференции на тему "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

"СМИ Армении не напишут правду о том, что мы здесь говорим и что обсуждают, либо они исказят в пользу армянских властей. При поддержке представителей посольств и азербайджанских СМИ мы сможем донести до мировой общественности, что здесь обсуждается", - заявил В.Мартиросян.

По его словам, Азербайджан не в первый раз совершает очередные шаги по примирению с Арменией, поддерживая соответствующий формат.

"В Армении такого пока не было. Пока там существуют люди, которые силой захватили власть, учинили геноцид в Ходжалы и сегодня устраивают геноцид со своим народом. Они скрывают от населения, что в Баку есть армянская церковь, которая охраняется государством", - сказал правозащитник, добавив, что сегодня в Азербайджане проживает 38 тыс. армян.

В.Мартиросян подчеркнул, что в Азербайджане в разных районах существуют армянские святыни, за которыми следят и их охраняют.

"В Армении ситуация абсолютно противоположная – разрушаются мечети, историю, касающуюся Азербайджана, переписывают", - указал он.

Он также напомнил, что известного российского актера армянского происхождения Армена Джигарханяна назвали в Армении предателем только из-за одной фразы о том, что "азербайджанцы и армяне должны примириться".

По его словам, путей для урегулирования конфликта множество, в том числе и дипломатический, но, в конце концов, любой конфликт решают те, кто больше всего от него пострадал – это азербайджанский и армянский народы.

В.Мартиросян добавил, что армянские и азербайджанские НПО, писатели, публицисты, различные общественные деятели помогут донести до народов мысль о том, что пришла пора помириться.

"Я уверен, что мы очень скоро увидим первые результаты наших действий. В Армении не найдете ни одного здравомыслящего армянина, который скажет, что карабахская война принесла его семье хоть каплю радости и счастья, кроме тех, кто наживается на этом конфликте, а их около 500 человек. Именно они должны предстать перед Гаагским трибуналом и ответить за преступления против человечности", - сказал он.