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    В Женеве cостоялась встреча президентов Азербайджана и Армении

    Встреча прошла с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел двух стран
    © Azertag

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.

    Как сообщает Report, встреча прошла с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел Азербайджана и Армении. 

    Далее встреча продолжилась в формате один на один.

    В ходе встречи, президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

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