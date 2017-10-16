В Женеве cостоялась встреча президентов Азербайджана и Армении

© Azertag

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.

Как сообщает Report, встреча прошла с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Далее встреча продолжилась в формате один на один.

В ходе встречи, президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.