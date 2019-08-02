В воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне, проведены учебно-методические занятия - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне и передовых подразделениях с командно-начальствующим составом проведены учебно-методические занятия в целях повышения плодотворности работ в сфере усиления идеологической работы и морально-психологического обеспечения, а также укрепления воинской дисциплины.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий и обсуждений командно-начальствующему составу была оказана теоретическая и практическая помощь в разработке и выполнении требований руководящих документов в сфере идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

Были даны соответствующие рекомендации для повышения эффективности профилактических мероприятий, проводимых с целью предотвращения преступлений и других происшествий.