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В воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне, проведены учебно-методические занятия - ВИДЕО

В воинских частях Азербайджана в прифронтовой зоне прошли учебные заня

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне и передовых подразделениях с командно-начальствующим составом проведены учебно-методические занятия в целях повышения плодотворности работ в сфере усиления идеологической работы и морально-психологического обеспечения, а также укрепления воинской дисциплины.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий и обсуждений командно-начальствующему составу была оказана теоретическая и практическая помощь в разработке и выполнении требований руководящих документов в сфере идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

Были даны соответствующие рекомендации для повышения эффективности профилактических мероприятий, проводимых с целью предотвращения преступлений и других происшествий.

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