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В Вашингтоне сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Вашингтоне состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении

20 июня в Вашингтоне состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел  Армении Зограба Мнацаканяна. 

Как сообщает Report, встреча состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи будут обсуждены дальнейшие шаги по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

Отметим, Э. Мамедъяров уже провел ряд официальных встреч в Вашингтоне, в том числе состоялась его встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

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