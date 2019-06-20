В Вашингтоне сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении

20 июня в Вашингтоне состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report, встреча состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи будут обсуждены дальнейшие шаги по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, Э. Мамедъяров уже провел ряд официальных встреч в Вашингтоне, в том числе состоялась его встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.