В Вашингтоне прошла встреча главы МИД Армении с cопредседателями МГ ОБСЕ

Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ прошла сегодня в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Ранее сообщалось, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне 20 июня.