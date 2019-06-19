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В Вашингтоне прошла встреча главы МИД Армении с cопредседателями МГ ОБСЕ

В Вашингтоне проходит встреча главы МИД Армении с cопредседателями

Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ прошла сегодня в Вашингтоне. 

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об  этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во встрече  приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Ранее сообщалось, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне 20 июня.

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