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В университете Ялова почтили память жертв Ходжалы - ФОТО

​В университете Ялова почтили память жертв Ходжалы – ФОТО

Азербайджанские студенты, обучающиеся в турецком городе Ялова, почтили память жертв Ходжалинской трагедии в университете Ялова.

Как передает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие губернатор Ялова Муаммер Эрол, глава муниципалитета города Вафа Салман, ректор университета Суат Джабечи, преподаватели и студенты, мэр провинции Чифтликкой Али Мурат, а также представители общественности.

На мероприятии прозвучали государственные гимны обеих стран, и память жертв Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания.

Позже был показан фильм с кадрами Ходжалинской трагедии. Исследователь и писатель Туршат Ата Туркмен и писатель Эмра Аташ представили исторические факты о дне трагедии в Ходжалы.

На мероприятии прозвучали стихи о Ходжалинской трагедии, а также выставка с фотографиями трагедии.

Вусала Аббасова

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