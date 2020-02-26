В Украине наши соотечественники почтили память жертв Ходжалы - ФОТО

26 февраля в Киеве в Национальном музее Голодомора-геноцида, состоялось мероприятие, приуроченное к 28-ой годовщине Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Его организатором выступила Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ).

Как передает Report, участие в мероприятии приняли секретарь рабочей группы по межпарламентским связям Украина - Азербайджан Иван Слободяник, экс-посол Азербайджана в Украине Талят Алиев, экс-заместитель министра топлива и энергетики Украины Бурзу Алиев, профессор, доктор исторических наук Фархад Туранлы, глава ОДАУ Хикмет Джавадов, украинские общественные деятели.

По словам главы ОДАУ Хикмета Джавадова, выбор места проведения нынешнего мероприятия был не случайным. "Часовня-памятник "Свеча памяти" высотой 32 метра, скульптура девочки из бронзы расположена в центре площади, скульптурная композиция ангелов на входе в мемориал, Аллея "Черных табличек" - все это места ежегодного поклонения тысяч и тысяч украинцев, идентичность которых в свое время хотели заменить советской, устроив Голодомор. Мы, проживающие в Украине азербайджанцы, чтим память безвинных жертв этой чудовищной трагедии. И сегодня, придя в день Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, мы демонстрируем всем, что наш народ, переживший совсем недавно столь огромную трагедию, разделяет боль украинцев. Все пришедшие сегодня в Национальный музей Голодомора-геноцида, продемонстрировали, что наши народы объединила еще и общая боль, похожие кровавые страницы истории. Мы убеждены, что такие трагедии не должны повторяться, а наши народы обязаны хранить память о них. Именно для того, чтобы не допустить их повторения в будущем", - указал Х.Джавадов.