В турецком Университете Улудаг состоялась конференция по случаю 26-й годовщины Ходжалинского геноцида - ФОТО

Стамбул. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Университете Улудаг в турецком городе Бурса состоялась конференция на тему "Азербайджан плакал, когда плакал ты, Ходжалы, мы не забыли Ходжалинский геноцид и не дадим его забыть".

Как сообщает турецкое бюро Report, в конференции приняли участие ректор Университета Улудаг Юсуф Улджай, советник по образованию посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова, руководители НПО, преподаватели и студенты вузов.

В начале мероприятия учащиеся в Турции азербайджанские студенты рассказали присутствующим о Ходжалинском геноциде. В университете также была организована выставка фотографий, снятых в ночь Ходжалинского геноцида.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева заявила, что учинившиеся Ходжалинский геноцид, вот уже 26 лет не наказаны, как того заслуживают:

"Ходжалинский геноцид – трагедия не только Азербайджана и Турции, но и всего тюркского мира. На Карабахский конфликт мировое сообщество смотрит сквозь призму двойных стандартов. Поэтому молодежь должна проявлять активность, чтобы те, кто совершил геноцид, понесли наказание".

После конференции азербайджанская делегация встретилась с губернатором Бурсы Ом Иззеддином Кучуком и руководителем городского муниципалитета Алинуром Акташем.

И.Кучук отметил, что беда Азербайджана - беда Турции и заявил о готовности всегда доносить до мира реалии Азербайджана.

А.Акташ в свою очередь рассказал о более укрепившихся в последние годы братских узах между двумя странами, сообщил о крупном проекте муниципалитета по закладке в Бурсе Ходжалинского парка, установлению памятника и прокладке улицы Азербайджан.

В то же время на встрече было подчеркнуто, что в Бурсе состоится грандиозный концерт по случаю 100-летия АДР.

В завершении ректор Университета Улудаг Юсуф Улджай принял азербайджанскую делегацию, заявив, что вуз мобилизует все возможности для донесения до мира правды о совершенной в Ходжалы резне.

Вюсаля Аббасова