В Товузе тела шехидов встретили аплодисментами

Жители Товузского района приветствовали тела наших военнослужащих, погибших вчера в сражении во время предотвращения нападения вооруженных сил Армении в Товузе.
Как передает Report, видео распространилось в соцсетях.
Жители района встретили наших шехидов большой толпой и скандировали лозунг "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz" («Мученики не умрут, родина не будет разделена»).
Военнослужащие Азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.
Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.