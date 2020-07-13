В Товузе тела шехидов встретили аплодисментами

В Товузе тела шехидов встретили аплодисментами

Жители Товузского района приветствовали наших военнослужащих, погибших вчера в сражении во время предотвращения нападения вооруженных сил Армении в Товузе.

https://static.report.az/photo/98e7f850-a0ca-31e6-b6db-73318ec8c32c.png https://static.report.az/photo/98e7f850-a0ca-31e6-b6db-73318ec8c32c.png

Жители Товузского района приветствовали тела наших военнослужащих, погибших вчера в сражении во время предотвращения нападения вооруженных сил Армении в Товузе. Как передает Report, видео распространилось в соцсетях. Жители района встретили наших шехидов большой толпой и скандировали лозунг "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz" («Мученики не умрут, родина не будет разделена»). Военнослужащие Азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы. Подпишитесь на наш Telegram канал









Исмаил Насибли Исмаил Насибли Report.az https://static.report.az/photo/d258f2af-9fc1-357d-bb43-6d398dc75a7e_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Ссылка скопирована

Версия на азербайджанском языке Şəhidlərimiz Tovuzda alqışlarla qarşılandı