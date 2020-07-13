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В Товузе тела шехидов встретили аплодисментами

В Товузе тела шехидов встретили аплодисментами Жители Товузского района приветствовали наших военнослужащих, погибших вчера в сражении во время предотвращения нападения вооруженных сил Армении в Товузе.
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 00:14
В Товузе тела шехидов встретили аплодисментами

Жители Товузского района приветствовали тела наших военнослужащих, погибших вчера в сражении во время предотвращения нападения вооруженных сил Армении в Товузе.

Как передает Report, видео распространилось в соцсетях.  

Жители района встретили наших шехидов большой толпой и скандировали лозунг "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz" («Мученики не умрут, родина не будет разделена»).

Военнослужащие Азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

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Версия на азербайджанском языке Şəhidlərimiz Tovuzda alqışlarla qarşılandı

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