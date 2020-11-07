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В Тертере снаряд попал в дом, ранен мирный житель

В Тертере снаряд попал в дом, ранен мирный житель Армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования достигнутого режима гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против мирного гражданского населения Азербайджана.
Нагорно-карабахский конфликт
7 ноября 2020 г. 19:31
В Тертере снаряд попал в дом, ранен мирный житель

Армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования достигнутого режима гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против мирного гражданского населения Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, 7 ноября вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу Тертерский район с разных направлений ракетами и тяжелой артиллерией.

"Сегодня примерно около 17:00 в результате падения снаряда рядом с частным жилым домом в селе Аски Пара Тертерского района был ранен Османов Нусрат Гурбан оглы, 1962 года рождения. В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в существующих условиях следственные мероприятия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə evə mərmi düşüb, mülki şəxs xəsarət alıb

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