В Тбилиси прошла акция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Тбилиси прошла акция, посвященная 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает местное бюро Report, на акции азербайджанцы в жилетах с надписью "Справедливость к Ходжалы!" раздали местным жителям брошюры на грузинском языке с информацией об истории нагорно-карабахского конфликта и оккупированных районах.
На акции в центре города также на английском и грузинском языках был скандирован лозунг "Нет оккупации!".
Просветительская акция прошла в целях поддержки проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".