В Тбилиси прошла акция, посвященная Ходжалинскому геноциду

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В Тбилиси прошла акция, посвященная 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, на акции азербайджанцы в жилетах с надписью "Справедливость к Ходжалы!" раздали местным жителям брошюры на грузинском языке с информацией об истории нагорно-карабахского конфликта и оккупированных районах.

На акции в центре города также на английском и грузинском языках был скандирован лозунг "Нет оккупации!".

Просветительская акция прошла в целях поддержки проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".