В Талыше и Суговушане армяне подвергли ракетному обстрелу съемочную группу Euronews

"Мы категорически осуждаем обстрел вооруженными силами Армении съемочной группы Euronews противотанковыми ракетами "Корнет". Эта группа осуществляла профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации азербайджанских селах Талыш и Суговушан".
Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Эту атаку Армении мы расцениваем как агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики.
К счастью, ракета уклонилась от цели, съемочная группа не пострадала. Но осколки угодили в транспортное средство и повредили его.
Наведение противотанковой управляемой ракеты на транспортное средство, на котором имелся опознаваемый издалека знак Euronews, носило целенаправленный характер", - отметил Гаджиев.
По словам помощника президента, в репортаже Euronews ясно видно, что ракета пролетает на близком расстоянии от двигающегося транспортного средства (
"Ранее представители азербайджанских СМИ также подвергались атаке со стороны ВС Армении, среди журналистов были раненые, транспортные средства съемочных групп были повреждены.
Международные представители медиа, готовящие репортажи о военных операциях со стороны Азербайджана, после возвращения на родину сталкиваются с вербальными и физическими атаками, шантажом и угрозами со стороны армянского лобби. В некоторых случаях под давлением армянского лобби профессиональные журналисты теряют свою работу. Наглядным примером этого являются атаки армянского лобби на французский телеканал TF1 и съемочную группу канала, подготовившую репортаж в Азербайджане.
В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность более 70 представителей международных медиа. В соответствии с оперативной ситуацией на фронте им создаются условия для подготовки репортажей с фронта и осуществления своей профессиональной деятельности", - добавил Х.Гаджиев.