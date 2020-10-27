В Талыше и Суговушане армяне подвергли ракетному обстрелу съемочную группу Euronews

Наведение противотанковой управляемой ракеты на транспортное средство, на котором имелся опознаваемый издалека знак Euronews, носило целенаправленный характер

"Мы категорически осуждаем обстрел вооруженными силами Армении съемочной группы Euronews противотанковыми ракетами "Корнет". Эта группа осуществляла профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации азербайджанских селах Талыш и Суговушан".

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Эту атаку Армении мы расцениваем как агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики.

К счастью, ракета уклонилась от цели, съемочная группа не пострадала. Но осколки угодили в транспортное средство и повредили его.

Наведение противотанковой управляемой ракеты на транспортное средство, на котором имелся опознаваемый издалека знак Euronews, носило целенаправленный характер", - отметил Гаджиев.

По словам помощника президента, в репортаже Euronews ясно видно, что ракета пролетает на близком расстоянии от двигающегося транспортного средства ( https://vimeo.com/472347741 ).

"Ранее представители азербайджанских СМИ также подвергались атаке со стороны ВС Армении, среди журналистов были раненые, транспортные средства съемочных групп были повреждены.

Международные представители медиа, готовящие репортажи о военных операциях со стороны Азербайджана, после возвращения на родину сталкиваются с вербальными и физическими атаками, шантажом и угрозами со стороны армянского лобби. В некоторых случаях под давлением армянского лобби профессиональные журналисты теряют свою работу. Наглядным примером этого являются атаки армянского лобби на французский телеканал TF1 и съемочную группу канала, подготовившую репортаж в Азербайджане.

В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность более 70 представителей международных медиа. В соответствии с оперативной ситуацией на фронте им создаются условия для подготовки репортажей с фронта и осуществления своей профессиональной деятельности", - добавил Х.Гаджиев.