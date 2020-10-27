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В Талыше и Суговушане армяне подвергли ракетному обстрелу съемочную группу Euronews

В Талыше и Суговушане армяне подвергли ракетному обстрелу съемочную группу Euronews Наведение противотанковой управляемой ракеты на  транспортное средство, на котором имелся опознаваемый издалека знак Euronews, носило целенаправленный характер
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 10:34
В Талыше и Суговушане армяне подвергли ракетному обстрелу съемочную группу Euronews
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"Мы категорически осуждаем обстрел вооруженными силами Армении съемочной группы Euronews противотанковыми ракетами "Корнет". Эта группа осуществляла профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации азербайджанских селах Талыш и Суговушан".

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Эту атаку Армении мы расцениваем как агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики.
К счастью, ракета уклонилась от цели, съемочная группа не пострадала. Но осколки угодили в транспортное средство и повредили его.

Наведение противотанковой управляемой ракеты на транспортное средство, на котором имелся опознаваемый издалека знак Euronews, носило целенаправленный характер", - отметил Гаджиев.

По словам помощника президента, в репортаже Euronews ясно видно, что ракета пролетает на близком расстоянии от двигающегося транспортного средства (https://vimeo.com/472347741).

"Ранее представители азербайджанских СМИ также подвергались атаке со стороны ВС Армении, среди журналистов были раненые, транспортные средства съемочных групп были повреждены.

Международные представители медиа, готовящие репортажи о военных операциях со стороны Азербайджана, после возвращения на родину сталкиваются с вербальными и физическими атаками, шантажом и угрозами со стороны армянского лобби. В некоторых случаях под давлением армянского лобби профессиональные журналисты теряют свою работу. Наглядным примером этого являются атаки армянского лобби на французский телеканал TF1 и съемочную группу канала, подготовившую репортаж в Азербайджане.

В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность более 70 представителей международных медиа. В соответствии с оперативной ситуацией на фронте им создаются условия для подготовки репортажей с фронта и осуществления своей профессиональной деятельности", - добавил Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке Armenia fires rockets at Euronews film crew in Talish and Sugovushan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Talış və Suqovuşanda “Euronews”un çəkiliş qrupunu raket atəşinə tutdu

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