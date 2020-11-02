В связи с ракетными ударами по Барде подготовлены видеоролики на шести языках

Генпрокуратура обратится ко всем международным организациям в целях разоблачения агрессорского характера Армении на международной арене

В результате ракетных и тяжелых артиллерийских обстрелов армянскими оккупационными силами одного из древних исторических и культурных центров Азербайджана Барды 27 человек погибли, еще 105 получили ранения, объектам гражданской инфраструктуры, историческим и культурным памятникам, а также транспортным средствам был нанесен значительный ущерб.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, подвергнув ракетному обстрелу один из центров исторического и культурного наследия Азербайджана древний город Барда, Армения в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность.

В целях информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении в Барде пресс-службой Генеральной прокуратуры Азербайджана были подготовлены обучающие видеоролики на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках.

Генпрокуратура обратится ко всем международным организациям в целях разоблачения агрессорского характера Армении на международной арене и применения санкций в соответствии с международным правом против государства-агрессора.