МЭПР обратился в 31 организацию в связи с экологическим террором армян

Справедливое требование Азербайджана положить конец зверскому разграблению природы армянами было доведено до сведения международных организаций

Справедливое требование Азербайджана положить конец зверскому разграблению природы армянами было доведено до сведения международных организаций.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, официальные лица министерства провели онлайн-встречи с международными партнерскими организациями в целях положить конец таким экологическим преступлениям, как умышленное поджигание лесов, массовое уничтожение деревьев армянами в Карабахе и Кельбаджарском районе в последние дни и доведения таких фактов до сведения международных экологических организаций.

В то же время, для прекращения экологического геноцида, совершенного армянскими оккупантами, МЭПР направил обращение в целом в 31 международную организацию, действующую в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В обращениях было отмечено, что международные организации не принимают никаких серьезных мер для предотвращения фактических экологических преступлений, совершаемых Арменией на территории Карабаха, а наоборот, закрывают на это глаза. Было выдвинуто требование срочного реагирования и справедливой оценки этих ужасных действий, влияющих на весь регион и приводящих к необратимым экологическим последствиям в глобальном масштабе.