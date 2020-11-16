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МЭПР обратился в 31 организацию в связи с экологическим террором армян

МЭПР обратился в 31 организацию в связи с экологическим террором армян Справедливое требование Азербайджана положить конец зверскому разграблению природы армянами было доведено до сведения международных организаций
Нагорно-карабахский конфликт
16 ноября 2020 г. 20:27
МЭПР обратился в 31 организацию в связи с экологическим террором армян

Справедливое требование Азербайджана положить конец зверскому разграблению природы армянами было доведено до сведения международных организаций.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, официальные лица министерства провели онлайн-встречи с международными партнерскими организациями в целях положить конец таким экологическим преступлениям, как умышленное поджигание лесов, массовое уничтожение деревьев армянами в Карабахе и Кельбаджарском районе в последние дни и доведения таких фактов до сведения международных экологических организаций.

В то же время, для прекращения экологического геноцида, совершенного армянскими оккупантами, МЭПР направил обращение в целом в 31 международную организацию, действующую в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В обращениях было отмечено, что международные организации не принимают никаких серьезных мер для предотвращения фактических экологических преступлений, совершаемых Арменией на территории Карабаха, а наоборот, закрывают на это глаза. Было выдвинуто требование срочного реагирования и справедливой оценки этих ужасных действий, влияющих на весь регион и приводящих к необратимым экологическим последствиям в глобальном масштабе.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin ekoloji terroru ilə bağlı 31 təşkilata müraciət edildi

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