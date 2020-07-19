В Стамбуле прошла акция в поддержку Азербайджана 

На исторической площади Баязида в Стамбуле прошла акция под лозунгом "Мы готовы пожертвовать жизнями за родной Азербайджан".
Как передает местное бюро Report, в акции приняли участие наши соотечественники, проживающие и обучающиеся в Турции, а также представители братской страны.
На митинге были подняты флаги Азербайджана и Турции. Участники скандировали лозунги "Карабах принадлежит Азербайджану", "Позор Армении", "Справедливость для Карабаха".
Протестующие протестовали против провокаций армянских вооруженных сил в направлении Товузского района, а также выразили поддержку азербайджанской армии.
Вусала Аббасова