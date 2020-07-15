В США рассказали об агрессии Армении против Азербайджана

Посол Азербайджана в Соединенных Штатах Элин Сулейманов рассказал влиятельному радио страны об агрессии Армении против Азербайджана.

Посол Азербайджана в Соединенных Штатах Элин Сулейманов рассказал влиятельному радио страны об агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает специальный корреспондент бюро Report в Соединенных Штатах, посол Э.Сулейманов и профессор Джорджтаунского университета Бренда Шеффер были гостями радиопрограммы Джона Батчелора, которая имеет широкую аудиторию США.

Журналист Дж. Батчелор сообщил об армяно-азербайджанском конфликте, отметив, что 20 процентов территории страны оккупирована Арменией. Он также отметил, что посетил линию фронта во время своего визита в Азербайджан, и процитировал слова президента Ильхама Алиева о том, сколько раз армянская сторона в последнее время прибегала к провокациям, убивая азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

Отвечая на вопросы журналиста, посол выразил соболезнования семьям шехидов и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он сказал, что конфликт представляет собой угрозу миру в регионе, отметив, что последние вооруженные столкновения ведутся уже не в Нагорным Карабахе и прилегающим к нему районам, а на международной границе Азербайджана с Арменией.

Э.Сулейманов подчеркнул, что Армения подорвала мирные переговоры, направленные на урегулирование конфликта, доказав своими действиями, что она не заинтересована в мирном процессе.

Вусаля Аббасова